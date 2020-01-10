В Москве неизвестный напал с ножом на супругу депутата

В Москве неизвестный напал с ножом на супругу муниципального депутата Михаила Хананашвили. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Как отмечается, злоумышленник набросился на женщину возле ее дома в районе Новые Черемушки. После он скрылся с места преступления.

В настоящее время пострадавшая находится в больнице. По словам Хананашвили, ее состояние оценивается как тяжелое.

Депутат также добавил, что не знает, кто мог напасть на его супругу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.