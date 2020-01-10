В США рассказали «горькую правду» про Иран
Иран располагает киберинструментами, способными нанести физический ущерб критической инфраструктуре США, например, отключить энергосистемы Западного побережья или обездвижить военные беспилотники, сообщает Breaking Defense.
«Я собираюсь сказать вам горькую правду. Когда у вас есть тысячи акторов, хорошо обученных национальным государством, то, если они нацелены на что-то, они, вероятно, преуспеют», — приводит американское издание слова Дианы Волер из ИТ-компании Saviynt (США).
Издание напоминает, что 6 и 7 января техасский губернатор Грег Эбботт заявил, что в возглавляемом им штате зафиксировали резкий скачок числа (безуспешных) попыток (до десяти тысяч в минуту) провести кибертаки, в чем виноват Иран.
Согласно Breaking Defense, предупреждение, касающееся кибербезопасности, выпущенное недавно МНБ и ФБР, свидетельствует, что бизнес и правительственные учреждения должны быть готовыми к возможному отключению и последующему перезапуску своих интернет-ресурсов.