Вдова пилота: Были знаки, предупреждавшие о трагедии

Отдел информации 17:47

Трагедия украинского лайнера над Тегераном после признания Ираном вины за случившееся, тем не менее, еще долго будет оставаться в центре внимания мировых СМИ. Поразительные признания опубликованы на портале Страна.ua – интервью согласилась дать в эти тяжелые дни вдова командира экипажа сбитого Boeing Екатерина Гапоненко. Она рассказала о предчувствиях, знаках, которые предшествовали «черному дню».

Мать двоих несовершеннолетних детей все время волновалась, следя за событиями вокруг Ирана, пытаясь убедить мужа Владимира не лететь в этот рейс. Но профессиональный летчик с огромным опытом и с такими же, как он коллегами все же отправились в полет… О трагедии она узнала из новостей. В интервью Екатерина вспомнила, что в декабре муж отмечал свое 50-летие, и ему подарили часы, хотя, по приметам часы нельзя дарить. С часами связан и другой факт — в их доме они остановились. Ее до сих пор мучает вопрос: зачем и кто фотографировал весь экипаж перед роковым рейсом, на выходе из гостиницы? Для авиаторов это плохая примета — фото перед полетом. Обычно они снимаются на память после выполненного рейса.

Екатерина рассказала и том, что накануне младшей 6-летней дочке снилось, что папу убили… Вдова летчика делилась своим горем еще накануне официального признания Ираном вины. Но она была твердо уверена, что трагедия произошла либо из-за взрыва, либо из-за воздействия извне. Она полностью исключила возможность технической неисправности: муж ее гордился, что в 2016-м компания получила новый самолет, и он стал на нем летать. Замечаний в техобслуживании машины не возникало. Вспоминала, как они лет пять назад с мужем разговаривали на тему авиакатастроф, о вероятности выживаемости воздушного судна, и теперь все пояснения, которые тогда ей давал муж, со страшной точностью сбылись. Он в конце того разговора сказал ей: «Пассажиры погибают, все и сразу, только в одном случае. В случае взрыва».