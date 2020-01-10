За место в Милли Меджлисе будут бороться 934 человека

Объявлено окончательное число кандидатов, претендующих на парламентские выборы в Азербайджане 9 февраля. Как сообщает Report, об этом председатель ЦИК Мазахир Панахов заявил сегодня на заседании.

По его словам, на досрочных парламентских выборах подали заявки 2431 кандидата: "185 кандидатов были выдвинуты 16 политическими партиями, 6 - инициативными группами и 743 - в индивидуальном порядке. Кандидатуры 2354 человек уже утверждены, 2247 уже получили свои подписные листы, а 1764 - возвратили их. Зарегистрированы кандидатуры 934 человек, из них 267 являются членами политических партий".