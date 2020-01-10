На Тайване побеждают сторонники независимости

На выборах главы Тайваня побеждает действующая руководитель администрации, кандидат от Демократической прогрессивной партии Цай Инвэнь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты Центральной избирательной комиссии.

После подсчета 98,73 процента бюллетеней Инвэнь набирает 57,22 процента голосов, а кандидат от оппозиционной партии «Гоминьдан» и мэр города Гаосюн Хань Гоюй — 38,54 процента.

Цай Инвэнь избрали главой администрации Тайваня в январе 2016 года. После ее прихода к власти в отношениях Тайваня с Пекином обострился вопрос независимости от материкового Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай не приемлет «никаких действий по так называемой независимости Тайваня».

В июне 2019 года Цай Инвэнь заявила, что Пекин не раскаялся за расстрел демонстрантов на площади Тяньаньмэнь 4 июня 1989 года и продолжает скрывать правду о тех событиях.