Землетрясение вызвало панику в Стамбуле Обновлено

Землетрясение вызвало панику среди жителей Стамбула, передает Hurriyet.

Сообщается, что землетрясение ощущалось по всему городу: качались люстры, вещи падали с полок.

Жители выбегали из зданий.

По данным агентства по ЧС Турции, пострадавших нет.

*      *      *

В пригороде Стамбула Силиври произошло землетрясение магнитудой 4,7 , передает Trhaberler.

Как сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям Турции, эпицентр находится в акватории Мраморного моря.

Землетрясение ощущалось во многих районах Стамбула.

Данных о разрушениях или пострадавших не поступало.

4296 просмотров