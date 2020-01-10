Землетрясение вызвало панику в Стамбуле Обновлено
Землетрясение вызвало панику среди жителей Стамбула, передает Hurriyet.
Сообщается, что землетрясение ощущалось по всему городу: качались люстры, вещи падали с полок.
Жители выбегали из зданий.
По данным агентства по ЧС Турции, пострадавших нет.
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В пригороде Стамбула Силиври произошло землетрясение магнитудой 4,7 , передает Trhaberler.
Как сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям Турции, эпицентр находится в акватории Мраморного моря.
Землетрясение ощущалось во многих районах Стамбула.
Данных о разрушениях или пострадавших не поступало.