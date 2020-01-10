Беспорядки в Париже

В Париже радикалы устроили беспорядки на акции протеста против пенсионной реформы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Демонстрация стартовала на площади Нации. Отмечается, что она была мирной до тех пор, пока к митингующим не присоединились молодые люди в черной одежде и масками на лице. На авеню Домениль они начали бросать в полицейских бутылки и камни, в ответ правоохранители применили слезоточивый газ.

Кроме нападений на сотрудников полиции некоторые радикалы громят витрины и окна банка.