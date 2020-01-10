В Армении отказались возбуждать дело из-за осквернения памятника Грибоедову

Уголовное дело по факту осквернения в Ереване памятника российскому дипломату и поэту Александру Грибоедову возбуждено не будет. Об этом сообщил РИА Новости представитель пресс-службы полиции Зарзанд Габриелян.

По данным полиции, деяния Арутюняна предполагают административную ответственность.

Отметим, что в начале декабря прошлого года в Ереване был осквернен памятник русского писателя, драматурга и дипломата Александра Грибоедова. Монумент черной краской залил националист Шаген Арутюнян – сын председателя партии “Объединенная национальная инициатива”, последователя идеологии Нжде Шанта Арутюняна. Комментируя содеянное в социальной сети Facebook, Шаген Арутюнян заявил, что сделал это в ответ на демонтаж памятника Нжде в России и в знак протеста против визита в Баку министра иностранных дел России Сергея Лаврова.