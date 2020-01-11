Американские военные погибли в Афганистане

Два военнослужащих США погибли в результате подрыва американского боевого автомобиля на мине, заложенной на одной из дорог в южной части Афганистана. Об этом в субботу сообщил афганский телеканал TOLOnews.

По имеющейся информации, боевая машина американского контингента, входящего в состав миссии НАТО Resolute Support, подорвалась на самодельном взрывном устройстве в уезде Данд южной провинции Кандагар. Сообщается также, что в результате инцидента еще двое военных получили ранения.

Как отмечает телеканал, ответственность за подрыв американского военного транспорта взяла на себя радикальная афганская группировка "Талибан".