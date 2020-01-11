Закир Гасанов поручил пресекать провокации врага более мощным оружием

Министр обороны довел до командно-начальствующего состава задачи, возложенные президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым на азербайджанскую армию и приказал увеличить количество и эффективность учений и практических занятий с боевыми стрельбами, предстоящих провести в текущем году в различных масштабах с целью повышения боеготовности личного состава.

11 января на Центральном командном пункте под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание с участием заместителей министра обороны, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства, к которому посредством видеосвязи также были привлечены командиры и другие должностные лица воинских объединений и соединений, дислоцированных в прифронтовой зоне.

Министр потребовал усовершенствовать соответствующую учебно-материальную базу с целью качественной организации профессиональной подготовки военнослужащих различных специальностей, обеспечивающих боевую подготовку, организовать периодические сборы этой категории военнослужащих, проводить внезапные проверки в воинских частях в соответствии с приказами и директивами для определения состояния непрерывного и устойчивого управления войсками, а также осуществить постоянный контроль над воспитанием и состоянием воинской дисциплины личного состава.

Анализируя оперативную обстановку, сложившуюся на линии фронта, министр обороны поручил принять адекватные меры с применением более мощного оружия для немедленного пресечения попыток вероятной активизации действий подразделений вооруженных сил Армении.

В связи с наступлением зимнего периода министр обороны поставил перед должностными лицами задачи по обеспечению казарм и других объектов отоплением, проведению профилактических мероприятий по осуществлению постоянного медицинского контроля над состоянием здоровья военнослужащих, в том числе молодых солдат, обращению особого внимания на социальные условия личного состава.

Отмечая введение в эксплуатацию большого количества военных объектов в прошлом году с целью улучшения служебной деятельности военнослужащих и социально-бытовых условий их семей и то, что эти работы будут также продолжены в текущем году, министр обороны подчеркнул, что, согласно поручению Верховного главнокомандующего, процесс обновления всей инфраструктуры азербайджанской армии будет полностью завершен в 2021 году.