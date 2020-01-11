Путин: Масштабный конфликт на Ближнем Востоке привел бы к катастрофе

Президент России Владимир Путин надеется, что до крупномасштабных военных действий на Ближнем Востоке дело не дойдет, иначе это обернется катастрофой. Об этом российский лидер заявил на пресс-конференции после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"То, что там идет война, мы и так видим. Это факт. Но хотелось бы избежать крупномасштабных боевых действий. Если это произойдет, это было бы катастрофой не только для региона Ближнего Востока, но и для всего мира.

Мы понимаем к чему это приведет. Это приведет к новым масштабным исходам людей с территорий традиционного проживания, к новым потокам беженцев и не только в Европу, но и в другие регионы. Это будет гуманитарная, религиозная, экономическая катастрофа. Это приведет к огромному ущербу для мировой экономики, мировой энергетики", - сказал президент РФ.