Зеленский оценил признание Ираном вины за сбитый самолет

Президент Украины Владимир Зелеленский провел переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани. Об этом он написал на странице в Тwitter.

Он назвал шагом в правильном направлении признание Ираном вины за сбитый в Тегеране украинский самолет.

«Настаиваю на немедленном завершении идентификации тел и возвращении их на Украину. Виновные должны быть привлечены к ответственности», — написал Зеленский.

Он выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с Ираном.