Путин высказался о «российских наемниках» в Ливии

Если в Ливии и есть российские граждане, то они не представляют интересы РФ и не получают деньги от российского государства. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о так называемых наемниках из ЧВК «Вагнера» в Ливии в ходе совместной пресс-конференции с Ангелой Меркель по итогам переговоров в Москве, — стенограмма доступна на сайте Кремля.

Ранее Bloomberg сообщало, что в Ливии на стороне армии Халифы Хафтара участвуют наемники из ЧВК «Вагнера». Якобы в Ливию прибыли 100 российских наемников для участия в наступлении армии Хафтара на Триполи. В МИД России такие данные опровергли. Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии находятся до 2 тыс. бойцов из ЧВК Вагнера.