Минздрав о скандальном видео из диспансера для душевнобольных

В эти дни в социальных сетях распространилось видео, снятое в диспансере для душевнобольных, расположенном в поселке Маштага. На видеокадрах видно, как группа молодых людей издевается и смеется над пациентами, снимая происходящее на камеру.

Как заявил haqqin.az глава пресс-службы Минздрава Парвиз Абубекиров, данное видео было снято неизвестными лицами в прошлом году. По всей вероятности это был человек, который пришел навестить больного.

Руководство больницы уже обратилось по этому поводу в правоохранительные органы. Ведется расследование.