США пригрозили Ираку заблокировать счета правительства

Представители администрации президента США Дональда Трампа предупредили Ирак о возможной потере доступа к счёту правительства в Центральном банке страны.

Ограничения могут вступить в силу, если Ирак примет решение об изгнании американских войск со своей территории. Они могут расшатать и без того хрупкую экономику страны, подчёркивают в Госдепе, передаёт The Wall Street Journal.

Как сообщалось ранее, власти США не намерены обсуждать с Ираком вывод американских войск из страны. Все делегации, которые будут отправлены в страну, будут нацелены на обсуждение того, как лучше подтвердить приверженность стратегическому партнёрству, заявили в пресс-службе Госдепартамента США.