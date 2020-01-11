Томас Оккупай, спецкор, Германия 11 января 2020, 22:39

На протяжении нескольких дней вся азербайджанская общественность потрясена историей 10-летней Нармин Гулиевой из села Дондар Гушчу Товузского района. Сосед педофил похитил девочку еще в ноябре прошлого года и на протяжении нескольких месяцев удерживал ее на чердаке дома, а затем зверски убил. В этой трагической истории остается еще очень много вопросов, главный из которых – почему правоохранительные органы и жители села два месяца не могли найти девочку? Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, в эти дни Германию потряс аналогичный случай с похищением 13-летнего мальчика Марвина, которого спустя два года обнаружили в шкафу 44-летнего педофила. Но, в отличие от Нармин из Товуза, Марвину из городка Эр-Эркеншвик повезло больше – его нашли живым.

Более двух с половиной лет тому назад пропал мальчик Марвин К. Только благодаря «случайности» пропавший мальчик был найден в шкафу 44-летнего педофила. Этот шкаф находился всего в восьми километрах от молодежного учреждения, из которого Марвин исчез в июне 2017 года. Ранее конкретная информация была проигнорирована правоохранительными органами. Полиция преуменьшает значимость этого грубейшего провала, представляя его как "следственную ошибку". Прокуроратура продолжает расследование произошедшего. Хронологическая последовательность событий: - Мать Марвина, Мануэла Бок, рассказывает: летом 2017 года, за несколько дней до исчезновения, ее сын рассказал ей о своих «знакомых-мужчинах» в чате WhatsApp. Ее охватила какая-то тревога и она предупредила сына о педофилах. - Марвин К. родом из Дуйсбурга жил не со своей матерью, а в специальном учреждении, в жилой группе для детей и подростков в городе Эр-Эркеншвик (Северный Рейн-Вестфалия). Около 10 часов утра 11 июня 2017 года 13-летний мальчик распрощался с репетиторами. Он хотел встретить друга на Berliner Platz. В 11.37 утра он в последний раз контактировал через WhatsApp с персоналом детского учреждения. С того момента его мобильный телефон был отключен, и он больше ни с кем не связывался. - В последующие 2 года о Марвине К. не было никаких известий. Все попытки выяснить детали его исчезновения были безуспешными. Мать ребенка была недовольна вялыми действиями полиции Дуйсбурга. Она регулярно звонила и поддерживала связь, но все безрезультатно. - В марте 2018 года 44-летний Ларс Х. был приговорен к десяти месяцам лишения свободы условно за хранение детской порнографии. Понятно, что Марвин К. в то время уже находился в квартире педофила. По словам генерального прокурора Кристиана Кунерта, еще предстоит проверить, был ли подросток с мужчиной в первые несколько месяцев после его исчезновения в июне 2017 года.

- В конце июля 2019 года 15-летнего подростка разыскивали через программу канала ZDF "Aktenzeichen XY ... ungelöst" ("Дело № XY ... не раскрыто"). В этой связи имелись конкретные признаки того, что пропавший мальчик находился в квартире педофила Ларса Х. в Реклингхаузене, о чем полиция объявила только сейчас. Полиция и прокуратура до сих пор держат в секрете, почему никто не расследовал имеющиеся подозрения в то время. Власти преуменьшают значение данного бездействия. - В пятницу, 20 декабря 2019 года, в 7:00 утра, полиция позвонила в дверь в квартире Ларса Х. в Реклингхаузене с судебным ордером на обыск. В квартире чиновники встретили Ларса Х. и его 77-летнего отца. Следователи искали в квартире фотографии серьезных сексуальных надругательств над детьми. Во время обыска полиция обнаружила Марвина спрятанным в шкафу. Как стало известно позже, он все еще носил ту же одежду, в которой он исчез два с половиной года назад. По данным полиции, у мальчика не было внешних повреждений, но он находился в «плохом состоянии», без должного ухода и с длинными ногтями. Заброшенная квартира была расчищена, и полиция сумела найти много ящиков с доказательствами. Марвин К. был доставлен в больницу для обследования. Двое мужчин были задержаны. 77-летний отец подозреваемого был освобожден вечером. - Утром 21 декабря 2019 года полиция сообщает матери Марвина К., что ее сын жив и был найден. Позже, в детском психиатрическом диспансере, она наконец смогла увидеть своего сына, но только на 10 минут. Отчим Марвина, Михаэль Б., которому не разрешили присутствовать на встрече, сказал: «Только мать и терапевт. Терапевт сказал, что первый контакт должен быть с ней». Марвин мало что рассказал. Желание мальчика поговорить с матерью наедине было отклонено. - 21 декабря 2019 года судья выдал ордер на арест Ларса Х. за тяжкое сексуальное преступление. Власти до сих пор не предоставили никакой информации о том, был ли 15-летний подросток жертвой этого преступления. Неясно, через что прошел Марвин К. за последние два года. «В настоящее время нет никаких признаков того, что мальчик находился в квартире против его воли», - сказали в полиции. Однако по соображениям защиты жертв дальнейшие подробности о мальчике не будут опубликованы.