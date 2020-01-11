Киберспорт не включат в программу Олимпийских игр

В Лозанне, Франция, прошла сессия Международного олимпийского комитета (МОК). Во время заседания было представлено десять рекомендаций по сотрудничеству между олимпийским движением, игровыми сообществами и киберспортом. Об этом сообщает Inside the Games.

Основной задачей во время заседания было развитие киберспортивных версий, таких как симуляторы футбольной FIFA 20 и т.п.

Председатель рабочей группы МОК по взаимодействию с киберспортом Давид Лаппартьен рассказал о процессе формирования списка. По его словам, туда были включены три главных принципа — организация не стремится сделать киберспорт спортом, а также не хочет признавать официальную федерацию киберспорта и добавлять его в программу Олимпийских игр.