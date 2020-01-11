Бойцы ЧВК Вагнера покинули линию фронта в Ливии

Наемники ЧВК Вагнера были выведены из фронтовой линии в Ливии. Об этом сообщило турецкое агентство Anadolu со ссылкой на командующего вооруженными силами при Правительстве национального согласия (ПНС) Насра Аммара.

По его словам, наемники покинули фронт после соглашения президента России Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В декабре глава Турции сообщил о присутствии наемников ЧВК Вагнера в Ливии, которых связывают с петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным. Путин заявил, что если там и присутствуют граждане России, то они не представляют интересы Москвы и не получают финансирования от государства.