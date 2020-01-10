Роухани пообещал судить сбивших самолет военных

Иранских военных, сбивших украинский лайнер в Тегеране, отдадут под суд. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани, передает ТАСС.

Он созвонился с украинским коллегой Владимиром Зеленским и пообещал, что виновные в происшествии будут наказаны, а «судебные органы начнут работу на этом направлении в скором времени».

В свою очередь, Зеленский рассказал, что в ходе разговора с Роухани они договорились, что от наказания «никто из виновных не отвертится».

Ранее стало известно, что Роухани попросил прощения и полностью признал, что трагедия случилась из-за ошибочных действий иранских военных. Также он выразил соболезнования украинскому народу и семьям погибших