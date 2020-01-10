В Сирии около 200 террористов напали на военных

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков заявил, что в Сирии боевики атаковали правительственные войска в направлении населенного пункта Джарджаназ. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что нападение было совершено утром 10 января. В атаке приняли участие боевики террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» из района Телль-Минис.

По данным Боренкова, в атаке учувствовали до 200 боевиков и 30 пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами.

«Точечным огнем из танков и артиллерии сирийских правительственных сил атака была отбита, боевики отошли в исходное положение», — добавил он.