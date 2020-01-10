Генсек ООН: султан Омана превратил страну в процветающее государство

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш выразил соболезнования в связи со смертью султана Омана Кабуса бен Саида Аль Саида, отметив его вклад в процветание султаната. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении официального представителя генсека всемирной организации Стефана Дюжаррика, передает ТАСС.

"Генеральный секретарь приносит свои соболезнования королевской семье, правительству и народу Омана в связи со смертью Его Величества султана Омана Кабуса бен Саида Аль Саида. Султан Кабус управлял Оманом на протяжении 50 лет и стоял во главе превращения султаната в процветающую и стабильную страну", - говорится в сообщении.

Дюжаррик также отметил вклад султана в распространение идей взаимопонимания и мирного сосуществования в регионе и по всему миру, чем он заслужил не только уважение своего народа, но и международное признание.