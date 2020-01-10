Сотни оппозиционеров пошли на выборы в парламент Азербайджана

Конкуренцию кандидатам от ЙАП намерены составить более 20 политических партий. Учитывая, что большинство из этих партий практически никому неизвестны, haqqin.az задался вопросом, сколько же кандидатов выдвинули основные оппозиционные партии в стране?

Менее чем через месяц в Азербайджане состоятся внеочередные парламентские выборы. Правящая партия «Ени Азербайджан» выдвинула на выборы 123 кандидатов, 45 из которых являются депутатами Милли Меджлиса предыдущего состава.

Как стало известно haqqin.az, одна из ведущих оппозиционных партий «Мусават» выдвинула своих кандидатов по 81 избирательному округу. При этом составление партийного списка вызвало скандал и раскол внутри партии, в результате чего некоторые партийные функционеры выдвинули свои кандидатуры самостоятельно. Ярким примером этому является бывший кандидат на должность башгана партии Ядигар Садыгов.

Стоит также отметить, что от участия в выборах отказалась партия Народного фронта Азербайджана, а также другие организации, входящие в оппозиционный Нацсовет.

Вместе с тем, своих кандидатов на парламентские выборы выдвинуло оппозиционное движение ReAl. В общей сложности движение выдвинуло кандидатов по 31 избирательному округу.

Еще по 75 избирательным округам своих кандидатов выдвинула партия «Умид». Ее лидер Игбал Агазаде выдвинул свою кандидатуру от 3-го Хатаинского избирательного округа №35. От того же округа избирается главный редактор газеты «Ени Мусават» Рауф Арифоглу.