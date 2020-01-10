Глава Минобороны Британии: «США перестанут быть мировым лидером»

«Я переживаю, что США могут отойти от лидирующей позиции в мире. Это было бы плохо как для мира, так и для нас. Мы готовимся к худшему исходу и надеемся на лучший», - заявил министр.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил в интервью изданию Sunday Times, что страна должна готовиться к ведению войн, не опираясь на поддержку Соединенных Штатов, поскольку те могут перестать быть мировым лидером.

«За последний год США вывели войска из Сирии, президент США Дональд Трамп выступил с заявлением по Ираку, в котором заявил, что НАТО должны прийти на смену и взять на себя большую роль на Ближнем Востоке. Убежденность 2010 года, что мы всегда будем частью коалиции США, просто более не отражает то, какое положение мы будем занимать», - добавил Уоллес.

Министр указал на то, что Великобритания сильно зависит от военной поддержки США. «Мы очень зависим от американского прикрытия с воздуха, от американских средств разведки, слежения… Нам необходимо диверсифицировать наши средства», - сказал он.

Уоллес отметил, что надеется на то, что Британия займет более проактивную позицию при продвижении своих интересов в будущем, как путем дипломатии, так и силами армии. «Президент Владимир Путин с экономикой в половину меньше нашей занимает проактивную позицию. Французы занимают активную позицию, к которой мы вновь стремимся», - заявил он.