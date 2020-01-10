В Иране уличные протесты: задержан британский посол

Накануне сотни студентов собрались у здания университета имени Амира Кабира в Тегеране почтить погибших при крушении украинского самолета, акция вылилась в митинг, участников которого разогнала полиция, сообщает агентство Fars.

Как сообщает агентство, участники акции демонстративно разорвали портрет погибшего в результате американского удара в начале января генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Полиция применила слезоточивый газ, чтобы прекратить протесты. Произведены аресты.

Мирное собрание позднее превратилось в демонстрацию, участники акции стали требовать отставки лиц, ответственных за крушение самолета и выкрикивать лозунги с критикой КСИР и иранского духовного лидера аятоллы Али Хаменеи .

Иранские СМИ также сообщили, что сотрудниками сил безопасности страны был задержан британский посол в Тегеране Роберт Макэр, которого несколько часов удерживали под стражей. Он был задержан, когда фотографировал на мобильный телефон участников акций протеста против властей.

«Уже давно страдающим, но храбрым иранцам: Я стою с вами с самого начала своего президентства, и моя администрация продолжит стоять с вами. Мы следим за вашим протестом очень внимательно и вдохновлены вашей смелостью», - написал Трамп на фарси - официальном языке Ирана.

По мнению президента США, власти Ирана «должны позволить правозащитным группам отслеживать и сообщать факты» с мест протестов в стране. «Не может быть ни очередной бойни в отношении мирных демонстрантов, ни отключения интернета. Мир смотрит», - написал он позднее.

По данным агентства Reuters, накануне помимо Тегерана в ряде городов Ирана начались антиправительственные демонстрации на фоне признания иранскими ВС ответственности за катастрофу украинского самолета.