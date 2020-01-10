В Иране уличные протесты: задержан британский посол
Накануне сотни студентов собрались у здания университета имени Амира Кабира в Тегеране почтить погибших при крушении украинского самолета, акция вылилась в митинг, участников которого разогнала полиция, сообщает агентство Fars.
Мирное собрание позднее превратилось в демонстрацию, участники акции стали требовать отставки лиц, ответственных за крушение самолета и выкрикивать лозунги с критикой КСИР и иранского духовного лидера аятоллы Али Хаменеи.
Как сообщает агентство, участники акции демонстративно разорвали портрет погибшего в результате американского удара в начале января генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Полиция применила слезоточивый газ, чтобы прекратить протесты. Произведены аресты.
Иранские СМИ также сообщили, что сотрудниками сил безопасности страны был задержан британский посол в Тегеране Роберт Макэр, которого несколько часов удерживали под стражей. Он был задержан, когда фотографировал на мобильный телефон участников акций протеста против властей.
Президент США Дональд Трамп в своем микроблоге Twitter поддержал протестующих в Иране.
«Уже давно страдающим, но храбрым иранцам: Я стою с вами с самого начала своего президентства, и моя администрация продолжит стоять с вами. Мы следим за вашим протестом очень внимательно и вдохновлены вашей смелостью», - написал Трамп на фарси - официальном языке Ирана.
По мнению президента США, власти Ирана «должны позволить правозащитным группам отслеживать и сообщать факты» с мест протестов в стране. «Не может быть ни очередной бойни в отношении мирных демонстрантов, ни отключения интернета. Мир смотрит», - написал он позднее.
По данным агентства Reuters, накануне помимо Тегерана в ряде городов Ирана начались антиправительственные демонстрации на фоне признания иранскими ВС ответственности за катастрофу украинского самолета.