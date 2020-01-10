Застрелили еще одного командира шиитов: убит глава «Аль Хашд-Шааби»
Поздно вечером, 11 января, в иракском городе Кербела неизвестные застрелили лидера шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» Талеба Аббаса Али Аль-Саеда, передает Daily Mail.
Согласно информации, Аль-Саед был командиром бригады Кербелы группировки «Аль-Хашд аш-Шааби».
Американское военное командование не ответило на запросы Daily Mail по убийству аль-Саеди. Издание напоминает, что убийство произошло вскоре после гибели заместителя главы шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандиса, который был убит вместе с иранским генералом Касемом Сулеймани 3 января.
Отмечается, что иракское шиитское ополчение «Аль-Хашд аш-Шааби» поддерживает Корпус стражей исламской революции Ирана.
В то же время некоторые СМИ пишут, что инцидент этот может быть связан с убийством стрингера российского агентства Ruptly Сафаа Гали и еще одного журналиста. Убийство аль-Саеди произошло через несколько часов после похорон двух журналистов, на которых напали неизвестные вечером 10 января.