ПНС Ливии объявило о прекращении огня
Правительство национального согласия Ливии (ПНС) объявило о прекращении огня на западе страны, соответствующее заявление главы президентского совета Файеза Сарраджа опубликовано на странице правительства в Facebook, передает «Газета.ру».
Верховный главнокомандующий армией, глава президентского совета ПНС Файез Саррадж объявил о прекращении огня с 00.00 по местному времени 12 января, говорится в заявлении.
Ранее Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара объявила о готовности прекратить огонь на западе страны.
Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган призвали к прекращению огня в Ливии с полуночи 12 января 2020 года. Правительство национального согласия Ливии заявило, что положительно относятся к усилиям России и Турции, направленным на поиск решения конфликта в стране.