В Армении обсуждают напряженность на границе с Азербайджаном

Как писало издание, 7 января минобороны Армении заявило о попытке продвижения азербайджанских военных на линии фронта. Погранслужба Азербайджана опровергла эту информацию, в свою очередь сообщив о гибели пограничника Фарзали Фарзалиева в результате снайперского выстрела с армянской стороны. Опрошенные изданием азербайджанские аналитики предположили, что убийство Фарзалиева не станет поводом для обострения. 11 января Министерство обороны Армении сообщило, что рядовой Артур Арзуманян ранен выстрелом снайпера.

Инциденты, произошедшие на армяно-азербайджанской границе с начала года, могут привести к локальным обострениям, но эскалации конфликта не будет, считают опрошенные «Кавказским узлом» аналитики в Ереване.

Смерть пограничника приведет к резкому ухудшению отношений двух государств, предположил блогер «Ветер с Апшерона».

«В таких случаях Азербайджан всегда отвечал убийственным огнем. Снайперы есть, современное дальнобойное стрелковое оружие азербайджанского производства имеется», - написал он 7 января.

Инциденты, произошедшие с начала года на армяно-азербайджанской границе, могут привести к локальному обострению, о чем может свидетельствовать ранение рядового Айка Арзуманяна, считает аналитик военно-аналитического портала Razm.info Айк Хачикян.

По его мнению, Азербайджан не пойдет на то, чтобы накалить обстановку. По словам Хачикяна, инженерные работы, проводимые подразделениями ГПС Азербайджана, могут создать серьезные проблемы для армянской стороны, в частности, могут привести к позиционному преимуществу.

«Невыгодно, если позиции азербайджанских подразделений будут укреплены. Кроме того, отсутствие реакции со стороны Армении может мотивировать Азербайджан начать инженерные работы и на других участках границы», - отметил он.

Инженерные работы – процесс на границе постоянный, и обе стороны работают над укреплением своих позиций, отметил военный эксперт аналитико-исследовательского центра «Орбели» Влад Вартанян.

«Если вовремя не пресекать подобные действия, это чревато тактическим преимуществом на конкретных направлениях, что не может устраивать ни одну из сторон. Активные инженерные работы на северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы начались после того, как данный участок перешел под ведомство ГПС Азербайджана», - заявил он корреспонденту издания.

При этом Вартанян сомневается, что инциденты, произошедшие на армяно-азербайджанской границе, приведут к серьезному обострению.

«Сложно сказать, стало ли ранение армянского солдата от снайперского выстрела ответом на гибель азербайджанского военнослужащего, так как детали инцидента неизвестны. Говорить о начале снайперской войны также не приходится. Она и не прекращалась, лишь немного снизился темп перестрелок после некоторого позитивного продвижения в переговорном процессе. Однако сейчас переговорный процесс затормозился, и стрельба является логическим продолжением», - полагает военный эксперт.