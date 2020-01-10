Шен Сию, специально для haqqin.az 13:05

В минувший четверг в больнице китайского города Ухань скончался первый пациент, у которого врачи диагностировали заражение новым, еще неизвестным медикам видом коронавируса. «Уханьская болезнь» - так китайские медики и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) называют новый вид заболевания. Толком о нем пока еще ничего неизвестно, но врачи уже бьют тревогу, а в самом Китае и сопредельных с ним государствах срочно вводят новые карантинные правила.

По состоянию на 5 января, согласно данным министерства здравоохранения КНР, количество зараженных новым вирусом составляет 41 человек. Один из них, 61-летний мужчина, ранее страдавший серьезным заболеванием печени, скончался, двое – уже выписаны из больницы, семеро находятся в тяжелом состоянии. Что же до остальных, то 31 пациент с предварительным диагнозом «уханьская болезнь» беспокойства у врачей не вызывают, чувствуют себя нормально. Как показало экстренно проведенное медицинское расследование, все зараженные новым вирусом имели тесные контакты в общей сложности с 739 людьми, 419 из которых были медицинскими работниками. Ни у кого из контактировавших с зараженными симптомов нового заболевания не обнаружено. Что, впрочем, никого из китайских специалистов и сотрудников ВОЗ не успокаивает – о новой болезни и вызывающем ее вирусе известно пока слишком мало. Пока удалось установить, что все случаи заболевания пришлись на период с 8 декабря по 2 января, после чего новых случаев не выявлено. Все пострадавшие так или иначе связаны с рынком Хуанань в городе Ухань, китайской провинции Хубэй, на котором продаются животные, корма для них, а также морепродукты. В то же время госпитализированы 59 человек, у которых обычная вроде бы пневмония протекает в непривычной для медиков форме.

Исследования показали, что новый тип вируса генетически схож с тяжелой формой острого респираторного синдрома (SARS), известного также как атипичная пневмония - и ближневосточного респираторного синдрома (MERS). Напомню, что вирус, вызывающий SARS, был выявлен в 2003 году все в том же Китае, а его «родственник», вирус, вызывающий MERS, – в 2012 в Саудовской Аравии. Причем если в первом случае разносчиками были летучие мыши из пещер в провинции Юньнань, то во втором – верблюды-дромадеры. Безусловно, тревожным симптомом является то, что каждый новый вирус является все более смертоносным. Если в случаях с SARS общая смертность составляет примерно десять процентов, то в случаях с MERS – уже от 27 до 39 процентов. Как и в ситуации с лихорадкой Эбола и так называемым «птичьим гриппом», вакцины от SARS и MERS разработать пока не удалось. Первые данные говорят о том, что «уханьская болезнь» не принимает столь тяжелые формы, как ее предшественники, новые заболевания, появившиеся сравнительно недавно. Но это только первые данные, как повернется дальше - не известно никому, и здесь та ситуация, когда лучше «дуть на воду, обжегшись на молоке». Ведь большинство новых вирусов, вызывающих болезни, — это старые вирусы, которые поражали только животных, но потом мутировали из-за неизвестных нам факторов и стали опасны для людей. В мире ведется большое число научных работ по секвенированию генов, то есть определению, какой именно участок вируса губителен для человека. Но, к сожалению, ответа на этот вопрос пока нет.

Коварство того же MERS проявилось в том, что на ранних стадиях нет особых отличительных симптомов — болезнь похожа на другие разновидности гриппа. Но позже присоединяется воспаление легких. К тому же, инфекции нельзя победить раз и навсегда, они обязательно возвращаются, зачастую – уже в более опасной форме. Существует и другая проблема. Ни коронавирус SARS, ни его «родственник» MERS еще до конца не изучены. Поэтому у ученых нет ответа на главный для фармацевтических компаний вопрос - могут ли они широко распространиться. Аналогичным образом обстоит дело и с возбудителем «уханьской болезни». А значит – стоит ли вкладываться в создание вакцин для борьбы с ними, ведь вспышки заболеваний могут закончиться сами собой - еще до того, как лекарство от них будут разработаны и пройдут клинические испытания. К сожалению, такова реальность нынешнего мира, где царят рынок и транснациональные корпорации. Но и это еще не все. Мы живем в мире, где вот-вот изобретут вакцину от рака, но даже суперсовременные методы, технологии и инновации не могут затормозить развитие вирусов: каждый месяц мы слышим о новых или устойчивых к лечению старых инфекциях. И внезапно оказалось, что в отношении этого вызова человечество не столь уж и устойчиво.

Мегаполисы и густонаселенные городские районы являются идеальными инкубаторами для новых эпидемий. Высокая концентрация людей означает больший риск контакта с бактериями и более высокую вероятность распространения инфекционных заболеваний. «После передачи человеку переносимый по воздуху вирус может передаваться от одного зараженного человека 25 000 другим в течение недели и более 700 000 в течение первого месяца», - считает Джонатан Д. Квик, председатель Совета здравоохранения Гарвардской медицинской школы. А дальше – да здравствуют авиакомпании, с помощью которых вирус отправляется в кругосветное путешествие. Именно так, к примеру, началась пандемия атипичной пневмонии. Причем сокращение числа полетов при обнаружении заболевания бессмысленно и может привести лишь к замедлению распространения пандемии на несколько недель. Должный эффект будет только, если запретить воздушные путешествия на самой ранней стадии эпидемии. А это практически невозможно, особенно в развивающихся странах, где чаще всего и начинается заражение. Есть еще десятки факторов, делающих современную цивилизацию столь же беззащитной, как это было в средние века, в числе которых – суеверия, политические и медийные спекуляции вроде «движения антипрививочников». Кстати, в 2017 году сразу 25 стран сообщили о снижении объемов вакцинации в сравнении с 2010 годом. В итоге - вспышка кори в Европе. И это только один пример. Нашумевшая в свое время статья о связи вакцинации с аутизмом была отозвана, а ее автор лишен медицинской лицензии, но сколько идиотов в мире уверовали в этот бред и стали потенциальными «биологическими шахидами» - точно не скажет никто.