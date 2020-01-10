Одного из лидеров талибов ликвидировали в Афганистане
ВВС Афганистана ликвидировали одного из лидеров радикального движения «Талибан». Об этом сообщает Tolo News.
Полевой командир Махибулла, командовавший отрядами на северо-востоке Афганистана, был ликвидирован в провинции Кундуз. Он являлся гражданином Пакистана.
На данный момент «Талибан» не подтверждал ликвидацию Махибуллы.
10 сентября 2018 президент США Дональд Трамп заявил, что считает мертвыми переговоры с «Талибаном». За два дня до этого он после теракта в Кабуле объявил об отмене переговоров с лидерами «Талибана» и президентом Афганистана Ашрафом Гани Ахмадзаем.