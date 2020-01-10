Посол Британии в Иране: «Я не участвовал в протестах»

Посол Великобритании в Тегеране Роберт Макэйр отверг сегодня обвинения властей Ирана в том, что он участвовал в акциях протеста в Тегеране и руководил ими. Об этом дипломат написал в Twitter, передает ТАСС.

«Я могу подтвердить, что я не принимал участия в демонстрациях! Я пошел для участия в том, что было заявлено как бдение в память о жертвах катастрофы рейса 752 "Международных авиалиний Украины". Это нормально отдать дать уважения жертвам, некоторые из которых были британцами. Я покинул место событий спустя пять минут, когда кто-то начал скандировать», - сообщил посол.

В субботу агентство Tasnim сообщило, что иранские правоохранительные органы задержали и через несколько часов отпустили Макэйра из-за того, что тот якобы участвовал в акции протеста и пытался руководить действиями толпы во время демонстрации возле Технологического университета имени Амира Кабира. Tasnim отметило, что в воскресенье посол будет вызван в МИД Ирана в связи с инцидентом.