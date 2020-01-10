Семь стран лишили права голоса в ООН

Семь государств — членов Организации Объединенных Наций (ООН) лишили права голоса в Генассамблее из-за неуплаты взносов в бюджет организации. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Отмечается, что на Ливан, Венесуэлу, Центральноафриканскую Республику, Гамбию, Лесото, Тонга и Йемен наложили временные ограничения, поскольку долг этих стран превысил по размеру платеж за последние два года. Лишение права голоса в ООН предусмотрено статьей 19 Устава организации.

В 2019 году членские взносы внесли 146 из 193 стран ООН, 47 государств не погасили задолженность, отмечает Anadolu. Долг США перед ООН составляет 491 миллион долларов.

В 2017 году власти Израиля пригрозили лишить ООН поддержки и финансирования, пока организация не изменит свое отношение к еврейскому государству.

Крупнейшим донором ООН выступают США, чей взнос достигает 2,6 миллиарда долларов, 22 процента бюджета.