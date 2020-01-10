Беседовал: Джейхун Наджафов, отдел социума 15:15

В предновогодние и посленовогодние дни участились случаи с отравлением граждан метиловым спиртом в результате употребления фальсифицированных алкогольных напитков. Первый инцидент, причем со смертельным исходом, произошел в Баку, где двое мужчин погибли от поддельного виски. Затем последовало несколько менее тяжелых, но столь же тревожных случаев в столице и других городах страны, и правоохранительные органы начали тотальную проверку торговых объектов, реализующих алкоголь. На этой неделе в Баку задержали владельца оптового магазина на рынке «8-й километр», где продавались смертельные напитки из непищевого спирта – метанола. Еще раньше правоохранительные органы обнаружили подпольный цех с тысячами пустых бутылок для контрафактных виски и коньяка.

Так чем же грозит подпольное производство алкоголя с использованием метанола и как уберечься от этой отравы? На эти вопросы haqqin.az отвечает главный токсиколог Баку, доктор философии по медицине Исмаил Эфендиев. - Как часто регистрируются в Азербайджане случаи отравления метиловым спиртом? - В отличие от соседних стран, таких как Россия или Иран, инциденты с отравлением метанолом в Азербайджане крайне редки. Следует отметить, что такое большое число отравлений алкогольным суррогатом стало первым за последние десятилетия случаем массовой интоксикации метиловым спиртом в нашей стране. Выявлением причин происшедшего сейчас занимаются компетентные органы и специалисты Агентства продовольственной безопасности. Нас же как врачей-токсикологов в настоящее время больше всего волнует вопрос, как предупредить людей и уберечь их от дальнейших возможных случаев острого отравления метанолом.

- Можно ли на вкус или запах отличить алкогольную продукцию с содержанием метилового спирта от обычной? - К сожалению, нет. Метанол — это бесцветная горючая жидкость с запахом обычного этилового спирта, поэтому ни на вкус, ни по цвету и запаху определить его присутствие в алкогольных напитках невозможно. Более того, по свидетельству некоторых пострадавших, вкус алкогольных напитков с метанолом был даже мягче, чем у обычной продукции. Поэтому понять, что человек принял яд, зачастую возможно только тогда, когда интоксикация уже начала развиваться. - Каковы первые симптомы отравления метиловым спиртом? - Симптомы отравления возникают обычно уже через час после приема метанола внутрь. Обычно первыми появляются такие признаки, как тошнота, рвота, боли в животе, явления присущие гастриту, диарея. Иногда пострадавшие путают эти симптомы с обычным пищевым отравлением и обращаются за лечением в инфекционные отделения. Чуть позже начинают проявляться признаки поражения зрения - снижается его острота, наблюдаются туман в глазах, светобоязнь. Последующие головокружения и головная боль являются симптомами тяжелого нарушения метаболизма и поражения нервной системы.

- Какова смертельная доза метилового спирта для взрослых? - Назвать точное количество невозможно, потому что это зависит от множества разных факторов. Описаны случаи смертельных отравлений даже от 30 мл метилового спирта. Но если человек до или сразу после приема метанола принимал другие алкогольные напитки с содержанием этилового спирта, смертельная доза может быть в несколько раз выше. - Следует ли это понимать так, что при отравлении метанолом эффективным средством лечения является спирт этиловый? - Совершенно верно. Хотя в арсенале современной токсикологии в настоящее время есть и более эффективный антидот для лечения отравлений метанолом, этиловый алкоголь не утратил своей актуальности. - И как следует его принимать в случае метаноловой интоксикации? - В первую очередь при подозрении на отравление метиловым спиртом надо незамедлительно постараться очистить желудок, так как этот яд очень быстро всасывается в кровь. Для этого, если нет другой возможности, надо выпить обычную воду с порошком активированного угля и вызвать у себя рвоту. Потом, до прибытия в стационар, можно принять внутрь разведенный медицинский этиловый спирт в концентрации 30-40% из расчета 1-2 мл на килограмм веса. Вся дальнейшая помощь пострадавшим должна оказываться только в условиях специализированного токсикологического отделения и только квалифицированными специалистами, потому что отравление метанолом — это патология с очень серьезным прогнозом. - Каковы показатели смертности и инвалидизации при отравлении метанолом? - Увы, согласно данным мировой медицины, даже несмотря на своевременное и интенсивное лечение, смертность при данном отравлении достигает 20%, а у четверти выживших сохраняются постоянные дефекты зрения вплоть до полной слепоты. Кроме того, после отравления метанолом у пострадавших часто отмечаются различные неврологические нарушения.