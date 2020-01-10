Показателем глубокого экономического кризиса можно считать заявление президента страны Хасана Роухани о том, что общие валютные поступления в страну за год сократились на 70%, причем в основном из-за сокращения поставок иранской нефти на международный рынок. Результат сложившегося положения очевиден: у иранской стороны стало намного меньше финансовых возможностей для эффективной поддержки своей международной и региональной политики.

Наряду с эскалацией политического конфликта США и Ирана, в ИРИ с каждым днем ухудшается и экономическая ситуация. Именно поэтому иранские власти так остро отреагировали на объявление Белым домом о введении в ближайшее время новых санкций.

Как заявил haqqin.az иранский политолог Нури Муталибиан, смерть всенародного любимца генерала Сулеймани действительно потрясла иранский народ, и какое-то время власти страны будут использовать этот фактор в своих внутриполитических целях. Между тем экономика страны неуклонно идет ко дну.

«Пекари, кондитеры, сапожники, мелкие лавочники, таксисты - все без работы. И на одной идеологии народ долго не продержится. Сегодня люди в Иране все чаще повторяют, что ни Трамп, ни иранские власти их семьи кормить не будут.

Иранское участие в военных операциях на Ближнем Востоке требует больших денег, поддержка иранских союзников – тоже. А выделяемые на это суммы исчисляются в валюте, доступность которой не только для населения, но и для властей с каждым днем все больше сокращается. Грандиозные планы Тегерана по восстановлению экономики Сирии (а в этом Иран собирался конкурировать с Россией), имеют все шансы провалиться, так как материальных средств для восстановления, тем более путем предоставления сирийскому правительству кредитов, у Тегерана просто нет», - утверждает политолог.

Ухудшение положения дел в самом Иране все больше и больше раздражает местное население. Оно практически открыто начинает поднимать вопрос о целесообразности иранской поддержки Сирии, хуситов, «Хезболла» и других. Изучение сообщений иранских информационных источников показывает, что политика гораздо меньше стала интересовать иранцев - все думают о хлебе насущном, подчеркнул Муталибиан.