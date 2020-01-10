По его информации, эта семейная встреча станет первой с участием принца Гарри с момента серьезного кризиса, разразившегося в королевской семье из-за его решения. Вместе с ним в фамильном имении Сэндрингем (графство Норфолк) в понедельник соберутся его бабушка, отец и брат: королева, наследник престола принц Уэльский Чарльз и герцог Кембриджский Уильям.

8 января принц Гарри и Маркл через свой Instagram сообщили о намерении пойти на беспрецедентный шаг, отказавшись от статуса старших членов королевской семьи и обеспечив себе финансовую независимость. Как говорится в заявлении супружеской четы, они намерены проживать как в Великобритании, так и в Северной Америке, проводя примерно одинаковое количество времени по обе стороны Атлантики, при этом выполняя свой долг "перед королевой, Содружеством наций и патронируемыми организациями".

На практике это означает отказ от значительной части церемониальных обязанностей и привилегий герцога и герцогини Сассекских, которые, впрочем, могут сохранить свои нынешние титулы. Вопросы о том, каким будет их новый статус, чем им будет разрешено заниматься, чтобы зарабатывать на жизнь, и каким образом будет обеспечиваться их охрана, пока еще только предстоит решить, именно этому и будет посвящена встреча в понедельник. Последнее слово остается за королевой Елизаветой II.

Газета The Sunday Times в воскресенье процитировала принца Уильяма относительно сложившейся ситуации. По данным издания, он сильно расстроен происходящим. "Я всегда мог обнять моего брата, но больше я не могу этого сделать, мы два разделенных субъекта. Меня это печалит. Все, что мы можем делать, все, что я могу делать, - поддерживать их (брата и его жену) и надеяться, что придет время, когда наши мнения совпадут. Я хочу, чтобы мы все играли, как одна команда", - приводит газета слова старшего брата принца Гарри, сказанные в разговоре с другом.