Самолет авиакомпании AirAsia, летевший из Калькутты в Мумбаи, совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета из-за женщины, угрожавшей взорвать воздушное судно, сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на полицию.

Происшествие случилось поздно вечером в субботу. 25-летняя Мохини Мондол через 40 минут после вылета из Калькутты дала записку одному из членов экипажа и попросила передать ее пилоту. Девушка заявила, что к ее телу прикреплены бомбы и она может подорвать их в любой момент.

Пилот сообщил диспетчерам о случившемся и заявил, что возвращает самолет обратно в Калькутту из-за угрозы взрыва. Вскоре управление воздушным движением аэропорта Калькутты объявило о состоянии повышенной готовности. Самолет после посадки отбуксировали на изолированную стоянку.

Силовики задержали пассажирку и передали в руки местной полиции, после этого специалисты тщательно обыскали самолет.

"У нее на теле не было бомбы. Дальнейшее расследование продолжается. Она еще должна рассказать, почему создала угрозу взрыва бомбы, почему направлялась в Мумбаи и почему хотела, чтобы самолет вернулся в Калькутту", - сообщил изданию представитель полиции аэропорта.