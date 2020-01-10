Госдеп о дальнейшей стратегии США против Ирана
Пресс-секретарь Государственного департамента США Морган Ортагус рассказала о дальнейшей стратегии Вашингтона в отношении Тегерана. Ее слова передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.
После убийства генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани и ракетных ударов Ирана по американским базам в Ираке США планируют дипломатически и экономически изолировать Иран, заявила Ортагус.
По ее словам, после крушения украинского Boeing 737-800 в Тегеране власти Ирана «занимались дезинформацией» мирового сообщества.