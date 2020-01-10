Азербайджанские борцы победили на турнире в Стамбуле

В Стамбуле завершился турнир по вольной и женской борьбе памяти Яшара Догу, в котором принимали участие и азербайджанские спортсмены.

В последний день женских соревнований представительница нашей страны Татьяна Омельченко (62 кг) стала серебряным призером, а выступавшая с ней в одной категории Эльмира Гамбарова завоевала бронзу.

Всего наши девушки завоевали в Стамбуле 1 золото, 1 серебро и 3 бронзы. Ранее Элис Манолова (65 кг) стала победительницей турнира, а Тюркян Насирова (50 кг) и Ирина Нетреба (68 кг) заняли 3-и места. Женская сборная Азербайджана набрала 99 очков и заняла в командном зачете 2-е место, уступив только Турции.

В мужской борьбе золото в последний соревновательный день завоевали Абубакр Абакаров (79 кг), Асланбек Альборов (92 кг) и Джамаледдин Магомедов (125 кг). У Интигама Велизаде (61 кг) серебро, а у Гаджимурада Гаджиева (74 кг) и Шамиля Зубаирова (92 кг) бронза.

Ранее победителем турнира стал Али Рагимзаде (65 кг), бронзу же выиграли Афган Хашалов (57 кг), Туран Байрамов (65 кг), Агагусейн Мустафаев (70 кг) и Осман Нурмагомедов (86 кг).

Всего у азербайджанской мужской сборной 4 золота, 1 серебро и 6 бронзовых наград. Со 180 очками наша команда стала 1-й в общекомандном зачете.