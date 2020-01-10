У данной операции есть одно принципиальное отличие – впервые США уничтожают генерала, официального представителя суверенного государства. Этот фактор угрожает серьезной эскалацией конфликта, что не избежало внимания политического руководства и военного командования.

Канал утверждает, что американские спецслужбы следили за Сулеймани в течение нескольких дней. ЦРУ знало, что он находится на борту самолета, вылетевшего в ночь на 3 января из Дамаска в Багдад. Согласно NBC, информация была подтверждена и полученными от «Моссад» данными.

В ночь на пятницу, 3 января, примерно в 00:30 по местному времени самолет доставил Касема Сулеймани из Сирии в международной аэропорт Багдада. Его встретили представители командования проиранского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби». Как только Сулеймани вышел на летное поле, разведке сообщили об этом агенты ЦРУ в багдадском аэропорту. За ним было установлено наблюдение, в прямом эфире за ходом операции наблюдали в командных центрах по всему миру. На задание были направлены три беспилотных летательных аппарата, каждый из которых нес четыре ракеты Hellfire. По кортежу, состоявшему из легкового автомобиля с Сулеймани и заместителем командующего «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандис, и микроавтобуса сопровождения, было выпущено несколько ракет. Никто не выжил.

По данным командования «Аль-Хашд аш-Шааби», были убиты 12 человек, в их числе командующий иранскими силами «Аль-Кудс» Касем Сулеймани, заместитель командира «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Муандис, Мухаммад аль-Джабири, отвечавший в «Аль-Хашд аш-Шааби» за внешние связи, и другие.