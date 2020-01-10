Найденный на вилле Каримовой в Женеве антиквариат вернут в Узбекистан

«Генеральной прокуратурой и министерством юстиции, при участии профильных ведомств Узбекистана проводится работа совместно с компетентными органами Швейцарии, Франции, Российской Федерации, Латвии и других стран по вопросу возврата преступно нажитых активов Каримовой», - говорится в распространенном Генпрокуратурой республики заявлении.

Узбекистан ведет работу с рядом государств по возврату в страну активов дочери экс-президента республики Гульнары Каримовой. Как передает «Спутник-Таджикистан», узбекские власти пытаются вернуть 70 предметов искусства, обнаруженных на вилле Гульнары Каримовой в Женеве.

«Совместно с федеральной прокуратурой Швейцарии, с привлечением экспертов из Узбекистана проводится работа по установлению принадлежности к национальному достоянию и последующему возврату 70 предметов искусства (картины, предметы искусства и зодчества, и др.), которые были обнаружены в ходе обыска и арестованы на вилле Каримовой в Женеве», - отмечается в сообщении надзорного ведомства.

По данным Генпрокуратуры, ранее в Узбекистане на адресах Каримовой было обнаружено и арестовано 985 предметов искусства (картины, сюзане, украшения, керамика, художественные изделия из дерева), признанные материально-культурными и художественными ценностями. Стоимость материально-культурных и художественных ценностей составила около 13 миллионов долларов.

Указанные картины и предметы искусства приговором суда обращены в доход государства и переданы в Государственные музеи Узбекистана, отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Узбекистане в среду, 8 января, начались судебные слушания по очередному уголовному делу в отношении дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой.

Гульнара Каримова в августе 2015 года была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, против нее расследуется уголовное дело по ряду других обвинений, 18 декабря 2017 года в рамках еще одного уголовного дела ей было окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. Однако, «проявляя гуманность и принимая во внимание взятые на себя осужденной обязательства по возвращению нажитых преступным путем денежных средств и возмещению ущерба, нанесенного государству», 1 июля 2018 года определением суда наказание ей было заменено на ограничение свободы на пять лет.

Общая сумма ущерба, причиненного старшей дочерью экс-президента, по двум уголовным делам составила почти $2 млрд. Узбекистан инициировал арест активов группы в 12 странах, в том числе в России, на общую сумму более $1,5 млрд.