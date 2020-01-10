Путин и Макрон обсудили Ливию
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон по телефону обсудили ливийскую проблематику, сообщила пресс-служба Кремля, передает РИА Новости.
В ходе разговора лидеры продолжили обсуждение актуальных международных вопросов.
"Подробно рассмотрена ливийская проблематика. В контексте российско-турецких договоренностей, достигнутых 8 января в Стамбуле, подчеркнута важность соблюдения обеими сторонами конфликта объявленного с 12 января режима прекращения огня", - говорится в сообщении.
Стороны подтвердили готовность оказывать содействие политико-дипломатическому урегулированию кризиса, а также выразили намерение способствовать успешному проведению планирующейся в Берлине международной конференции по Ливии.