Израиль призвал Европу присоединиться к санкциям США против Ирана
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху призвал европейские страны присоединиться к антииранской санкционной политике США, сообщает ТАСС.
Отмечается, что с соответствующим призывом он обратился к Великобритании, Франции и Германии.
Он также отметил, что «приветствует» введенные американским лидером Дональдом Трампом ограничительные меры по отношению к Ирану.
Нетаньяху предположил, что решение о введении санкций США было продиктовано намерением иранской стороны ускорить процесс обогащения урана.