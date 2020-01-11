Шри-Ланка оплатит доставку тел погибших в Азербайджане студенток

Об этом министр заявил в ходе встречи с родственниками девушек.

Министр высшего образования Шри-Ланки Бандула Гунавардена заявил, что правительство возьмет на себя расходы по репатриации тел трех студенток, погибших в Азербайджане в результате пожара, сообщает haqqin.az со ссылкой на шриланкийское издание newsfirst.lk.

Напомним, что 9 января из-за возгорания в однокомнатной квартире в двухэтажном доме в поселке Баилов дымом задохнулись гражданки Шри-Ланки Тарруки Амая, 1997 г.р., Тауси Жаяводи, 1995 г.р. и Малиши Таюки, 1999 г.р. Девушки были студентками действующего в Баку университета Western Caspian. Они приехали в Баку в августе прошлого года.

В связи с пожаром возбуждено уголовное дело по статье 314.2 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) УК Азербайджана. Сообщается, что пожар возник из-за неисправности в электросети.

По сообщению шриланкийских СМИ, вопрос доставки тел координируется с властями в Азербайджане через посольство Шри-Ланки в Тегеране.

Известно, что Тарруки Амая и Малиши Таюки являются членами одной семьи. Местные медиа пишут, что трагедию не смогла пережить тетя девушек, у которой не выдержало сердце.