Экс-глава спецслужб сливает компру на семью Пашиняна

Старшая дочь премьер-министра Армении Никола Пашиняна — Мариам Пашинян — выразила сожаление по поводу того, что экс-директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян организовывал кампанию против ее семьи в прессе, сообщает Sputnik-Armenia.

Дочь Никола Пашиняна в своем Facebook поделилась статьей провластной газеты "Айкакаж жаманак" (главред издания — супруга премьера Анна Акопян. - ред.), где говорится, что Ванецян якобы организовывал и продолжает вести в прессе кампанию против семьи главы правительства.

Дочь премьера между тем вспоминает короткий период, когда они были близки с семьей Ванецяна, вместе играли с детьми экс-директора СНБ, выгуливали собак, собирали абрикосы.

Согласно статье, в распоряжении газеты оказались факты, что информационная кампания в ряде СМИ против супруги Пашиняна и их старшей дочери координируется Ванецяном. Издание отмечает, что началось это в период, когда Ванецян был директором СНБ. Более того, по версии "Айкакан жаманак", Ванецян с помощью известного криминального авторитета Арама Варданяна "завербовал" главреда одного из армянских изданий, "специализирующихся" на распространении клеветы и ложных сообщений об Анне Акопян и Мариам Пашинян.

По версии газеты, сейчас, когда Ванецян уже не директор СНБ, ему в организации кампании против семьи премьера активно помогают зять третьего президента Армении Сержа Саргсяна – Микаел Минасян – и бывший руководитель Аппарата парламента Ара Сагателян. С помощью армии "фейков" они якобы пытаются дискредитировать премьера, ставя в долгосрочном плане задачу по смене власти.