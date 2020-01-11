Американцы обвиняют президента Польши

Мировые медиа комментируют этот текст неодобрительно по отношению к президенту Польши Анджею Дуде, ставят ему в вину его неприсутствие на мероприятиях. В тексте агентства и других западных медиа утверждается, что это бойкот. В комментариях отмечается, что мол, это «победа президента Польши, когда мировые медиа начинают о нем плохо говорить».

Отказ президента Польши поехать на мемориальные мероприятия, посвященные 75-летию освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, вызвал негативную реакцию американцев. Крупнейшее агентство Ассошиейтед Пресс выступило с заявлением, в котором говорится, что «президент Польши бойкотирует память Холокоста в Израиле».

В то же время сам президент Польши считает так: «Я получил приглашение как президент Польши на мероприятия в Иерусалиме, но кроме этого приглашения однозначно выходило в контексте ситуации, которая сложилась, что там не предвиделось выступления президента Польши».

В связи с этим президент А.Дуда решил, что не поедет на 5-й Всемирный форум Холокоста, который состоится в связи с 75-й годовщиной освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау - в Иерусалиме 23 января 2020 года.

Известно, что этот форум — инициатива частного фонда. Поэтому участие президента страны совсем не обязательное дело для главы государства.

В то же время Анджей Дуда подчеркнул, что его решение не ехать на мероприятия исходит из того, что организаторы мероприятия отказали ему в выступлении как президенту страны, «граждане которой были большинством жертв Холокоста»: 3 миллиона польских евреев, граждан Польской Республики, стали жертвами Холокоста, среди 6 миллионов в целом, сказал президент Польши Анджей Дуда.

Надо отметить, что это мероприятие не единственное в 2020 году. Память Второй мировой используют не только в Израиле, в России. Но везде — по-разному. В Польше большей частью это скорбь. Потому с 20 по 22 января 2020 года на территории бывшего концлагеря Аушвиц-Биркенау (не Освенцим!) пройдут мероприятия по увековечению памяти жертв Холокоста. Корреспондент haqqin.az будет присутствовать в качестве члена одной из официальных делегаций и сообщит детали.

Думается, что все, что может произойти именно на исторической территории одного из мест национальной трагедии, важнее формальных мероприятий на уровне правительств за пределами земли, где происходили события Холокоста.