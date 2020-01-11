Помощник Путина приехал уладить ситуацию в Абхазии

Вице-президент непризнанной республики Абхазия Аслан Барциц заявил РИА Новости, что помощник президента России Владислав Сурков прибыл в Сухум.

«Владислав Сурков приехал для того, чтобы уладить ситуацию. Встреча еще не состоялась», - сказал он.

В воскресенье лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания по итогам переговоров с «президентом» Раулем Хаджимбой сообщил своим сторонникам, что потребовал от главы республики уйти в отставку. Хаджимба обещал дать ответ в ближайшее время.

9 января оппозиция заблокировала здания «президентской администрации» и парламента непризнанной республики в Сухуме. В ответ на это «президент Абхазии» пригрозил ввести режим чрезвычайного положения, если ситуация с протестами не нормализуется. Он попросил граждан сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.