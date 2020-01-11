Удар из РСЗО по американской базе в Ираке
База военно-воздушных сил Ирака "Балад" в провинции Салах-эд-Дин на севере Ирака, где размещен американский контингент, подверглась в воскресенье обстрелу, ранения получили четверо иракских военных, сообщил РИА Новости военный источник.
"По меньшей мере пять реактивных снарядов из установок реактивного залпового огня (РСЗО) из неизвестного источника попали по базе "Балад" в провинции Салах-эд-Дин, что привело к ранению четырех военнослужащих ВВС Ирака, среди них двое офицеров", - отметил источник.