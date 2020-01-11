МИД Ирана: «Трамп не имеет права позорить наш язык»

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, делая отсылку к заявлению президента США Дональда Трампа на фарси, заявил, что «грязные языки» не имеют права «позорить» персидский язык, передает РИА Новости.

В субботу Трамп в Twitter поддержал протестующих в Иране на языке фарси. Он назвал иранцев страдающим, но храбрым народом, добавив: «Я стою с вами с самого начала своего президентства, и моя администрация продолжит стоять с вами. Мы следим за вашим протестом очень внимательно и вдохновлены вашей смелостью».

«Руки и языки, испачканные угрозами, санкциями и террором иранской нации, не имеют права позорить древний персидский язык. Кстати, вы на самом деле «стоите» с миллионом иранцев, чьих героя вы только что убили, или вы «стоите против» них?!» - написал Мусави в Twitter.

Сотни студентов собрались в субботу у здания университета имени Амира Кабира в Тегеране почтить погибших при крушении украинского самолета, акция вылилась в митинг, участников которого разогнала полиция, сообщает агентство Fars. Мирное собрание позднее превратилось в демонстрацию - от 700 до тысячи студентов начали скандировать «радикальные лозунги», в которых требовали отставки и судебного преследования виновных в катастрофе.

Как сообщает агентство, участники акции демонстративно разорвали портрет погибшего в результате американского удара в начале января генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Отмечается, что позднее собравшихся разогнала полиция.