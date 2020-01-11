По его словам, у его брата двое детей – мальчик и девочка, которые живут с матерью по указанному выше адресу.

«Мой брат сам живет в России. Сегодня утром мать племянницы ушла на работу, а племянник спал. Когда он проснулся, то увидел, что сестры нет дома. У моей племянницы не было мобильного телефона, и она не пользовалась никакими социальными сетями. Ее исчезновение выглядит очень странно. Мы сообщили о ее пропаже полиции по телефону 102. К нам пришли и взяли объяснительные. На доме со всех сторон прикреплены камеры системы «Безопасный город». Осмотрели ли их полицейские или нет, мы не знаем, так как нам ничего не говорят. Сотрудники полиции просто пообещали нам сообщить, есть ли появятся какие-либо новости. Брат Медины говорит, что какой-то 40-летний мужчина сидел во дворе и следил за их квартирой. Но мы никого ни в чем не подозреваем», - сказал дядя девочки сайту afn.az.

Дежурный 24-го отделения полиции Заур Мамедов заявил сайту, что заявление семьи о пропаже девочки принято и сейчас проводятся оперативные мероприятия.

«Все соответствующие структуры Баку проинформированы об этом. Записи камер просмотрены. Как появится какая-либо новость – семье сообщат», - сказал Заур Мамедов.