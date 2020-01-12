Командующий КСИР извинился за сбитый украинский самолет

Командующий Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами извинился в воскресенье за сбитый по ошибке украинский самолет. Его слова приводит агентство ISNA.

«Мне никогда не было так совестно в своей жизни. Мы совершили ошибку, и множество наших сограждан погибли из-за нее, - сказал Салами - Мы просим прощения».

По его словам, «той ночью все американские самолеты и вертолеты в Персидском заливе были подняты в воздух». «Мы все были в атмосфере войны», - подчеркнул командующий КСИР.

8 января Boeing-737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции.

В субботу генеральный штаб ВС Ирана распространил заявление, в котором признал, что украинский самолет был сбит по ошибке. По словам командующего Воздушно-космическими силами КСИР бригадного генерала Амира Али Хаджизаде, система противовоздушной обороны страны приняла Boeing 737 за американскую крылатую ракету.