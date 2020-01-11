В Иране возобновились антиправительственные протесты

Демонстранты устроили акции протеста в университетах в Тегеране и в ряде других городов, призывая к отставке официальных лиц, причастных к авиакатастрофе.

Протесты в Иране возобновились на второй день после признания властей страны в том, что украинский авиалайнер был сбит иранской ракетой. Среди погибших 176 человек на борту самолета было много иранцев, сообщает BBC News.

На тегеранской площади Азади в центре города и в других районах развернуты подразделения по борьбе с беспорядками.

Несмотря на концентрацию специальных подразделений полиции, а также подразделений Корпуса стражей исламской революции в столице, там в воскресенье, 12 января, состоялись новые акции протеста.

Судя по видеокадрам, их участники демонстративно отказывались наступать на изображения американского и израильского флагов на тротуаре у входа в университет Шахид-Бехешти в Тегеране.

Размещенные в социальных сетях материалы свидетельствуют, что участники акций протеста скандировали антиправительственные лозунги, в том числе: «Нам лгут, что наш враг - Америка, наш враг тут».

На площади Азади произошли столкновения с силами безопасности, которые пытались разогнать собравшихся.

Отмечается, что 11 января, в субботу, студенты стали собираться у двух тегеранских университетов. Первоначально они намеревались отдать дань памяти погибшим в авиакатастрофе, но к вечеру там начались столкновения с полицией, которая применила слезоточивый газ.

Ряд иранских газет опубликовал репортажи с места демонстраций под заголовками «Позор» и «Не простим».

Однако другие средства массовой информации выступили с похвалами в адрес властей за честное признание ошибки, приведшей к гибели украинского самолета.